Brezilya'da ihmallerin sebep olduğu bilanço günden güne ağırlaşıyor!

18 Mayıs 2020, Pazartesi 13:44
Brezilya Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 24 saatte 485 kişinin ölmesiyle toplam can kaybı 16 bin 118'e çıktı.
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti
Latin Amerika'da Kovid-19 alarmı: Salgının yayılma hızı endişelendiriyor!
Brezilya, salgını hafife almanın bedelini ağır ödüyor!
Ülkedeki vaka sayısı 7 bin 938 artarak 241 bin 80'e ulaştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 5'inci ülke konumunda bulunuyor.
AA
Okunma Sayısı: 557
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.