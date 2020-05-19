Brezilya'da ölü sayısı 17 bine yaklaştı

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 674 kişi daha öldü.

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