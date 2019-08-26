Brezilya hükümeti orman yangınlarına savaş uçaklarıyla müdahale ediyor

Brezilya'da hükümet, Amazon Yağmur Ormanları'nda devam eden yangınlara askeri personel ve savaş uçaklarıyla müdahaleye başladı.

Brezilya'da hükümet, Amazon Yağmur Ormanları'nda devam eden yangınlara askeri personel ve savaş uçaklarıyla müdahaleye başladı. Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ofisinden yapılan açıklamada, silahlı kuvvetlerin, 7 eyalette yangın söndürme çalışmalarına destek için görevlendirildiği bildirildi. Savunma Bakanlığı, hafta sonunda söndürme çabalarına destek için yangın bölgelerine su döken savaş uçaklarının görüntülerini yayınladı. AA

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