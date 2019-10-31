BM GENEL SEKRETERİNDEN CENEVRE’DE TOPLANAN SURİYE ANAYASA KOMİTESİ ÜYELERİNE ÇAĞRI: İYİ NİYETLE ÇALIŞIN VE BU EŞSİZ FIRSATI KAÇIRMAYIN.

Türkiye, İran ve Rusya’dan destek

SURİYE’NİN egemenliği, birlik ve toprak bütünlüğüne vurgu yapan BM Genel Sekreteri Guterres, Anayasa Komitesinin çalışmalarının güven arttırıcı somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini belirtti. Astana formatının garantörü olan İran, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları da ortak açıklamalarında komitenin çalışmalarını destekleyeceklerini bildirdiler.

Askerî yollar çözüm getirmez

TÜRKİYE-İRAN VE RUSYA: Suriyelilerin öncülüğünde ve BM kolaylaştırıcılığında uygun ve sürdürülebilir bir siyasî sürecin ilerletilmesi konusundaki kararlılığımızı tekrarlıyoruz. Anayasa Komitesinin başlatılmasının, Suriye'deki çatışmada askerî yolların çözüm olmayacağının kanıtı olduğuna dair inancımızı ifade ediyoruz.”

***

Bu fırsat kaçmasın

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre’de toplanan Suriye Anayasa Komitesi kapsamında ilk kez bir araya gelen rejim, muhalif ve sivil toplum temsilcilerine, iyi niyetli bir çalışma yürütmeleri ve bu “eşsiz fırsatı kaçırmamaları” çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, Anayasa Komitesi’nin Cenevre’de toplanmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi. Guterres, ‘’Suriye hükümeti, Suriye Müzakere Heyeti ve sivil toplum, ilk kez birlikte oturup bu trajediye son vermek için siyasî yolda ilk adımı atacak’’ değerlendirmesinde bulundu. Komitede kadınların temsil oranının yüzde 30’u bulmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Guterres, bütün taraflara, çözüme götürecek iyi niyetli bir çalışma yürütmeleri ve bu ‘’eşsiz fırsatı kaçırmamaları” çağrısında bulundu. Suriye’nin egemenliği, birlik ve toprak bütünlüğüne de vurgu yapan Guterres, Anayasa Komitesi’nin çalışmalarının güven arttırıcı somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini belirtti. Guterres, ülke genelinde çatışmalara son verilmesinin ise BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’a, Anayasa Komitesi çalışmalarını etkin bir şekilde yerine getirmesi için gereken ortamı sağlayacağını ifade etti.

***

Lavrov: ABD’nin eylemleri uluslar arası hukuka aykırı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye’nin toprak bütünlüğüne tam bağlılığı teyit ettiğini ve Suriye topraklarındaki her türlü ayrılıkçılık girişimlerini reddettiğini belirtti. Sputnik’in haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Suriye Anayasa Komitesi üyelerinin uzlaşı bulma arzusunu kılavuz edineceği, yapıcı olarak işbirliği yapacağı ve dış müdahaleye maruz kalmayacağı umudunu dile getirerek, “ABD’nin Suriye’deki eylemlerine gelince, elbette bu eylemler uluslar arası hukuka aykırı. ABD ve yönetimindeki koalisyonun üyeleri Suriye’de yasa dışı ve Suriye’nin meşrû hükümetinin tutumuna aykırı olarak bulunuyor” ifadelerini kullandı. Soçi mutabakatı dahil farklı anlaşmalarla düzenlenen Rusya, İran ve Türkiye’nin Suriye’deki varlığı ile ABD ve koalisyonun yasadışı varlığını karşılaştırmanın yanlış olduğunu kaydeden Lavrov, “Üstelik, bu yasadışı varlığın, Suriye’nin petrol zenginliklerini korumak için gerekli olduğu yönündeki kibir dolu açıklamalar yapılıyor. Yani Suriye’nin petrolünü Suriye halkına karşı koruyorlar” yorumunda bulundu.

Çavuşoğlu: Ruslara inanıyoruz, ama teröristlere güvenemeyiz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cenevre’de gerçekleştirdiği Üçlü Zirve’nin ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının başlamasının, ileriye doğru büyük bir adım olduğunu söyledi. Rusya’nın YPG’li teröristlerin çekildiğini bildirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Rus ortaklarımıza inanıyoruz, ancak teröristlere güvenemeyiz” dedi. Sputnik’in haberine göre, Çavuşoğlu, “Suriye’de güvenli bölgede YPG/PKK’lı terörist görürsek onları yok etmekte tereddüt etmeyiz” diye konuştu. Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Yöneticisi Yuriy Borenkov yaptığı açıklamada, “29 Ekim saat 18:00 itibarıyla 34 bin kişiden oluşan 68 YPG birliği ile 3 binden fazla silâh ve askerî teçhizat, Türk Silâhlı Kuvvetleri ile temas hattından 30 kilometre uzağa çekilmiştir” dedi.