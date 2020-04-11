"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

'Bu salgın insanlığımızın sınavıdır'

11 Nisan 2020, Cumartesi 19:38
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir insanlık sınavı olduğunu söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kovid-19 salgını sebebiyle bu akşam televizyondan yayımlanacak ulusa sesleniş konuşmasında, halkı sabırlı olmaya, disiplinli davranmaya ve dayanışma göstermeye çağırdı. 

Kovid-19 salgınının bir savaş olmadığını vurgulayan Steinmeier "Milletler ve askerler karşı karşıya gelmiyor. Bilakis bu bizim insanlığımızın sınavıdır. Bu, bireydeki en iyisinin ve en kötüsünün ortaya çıkmasını sağlıyor. Birbirimize içimizdeki en iyisini gösterelim." ifadelerini kullandı.

Komşuları güçlü ve sağlıklı olmadığında Almanya’nın da bu krizden güçlü ve sağlıklı çıkamayacağı uyarısında bulunan Steinmeier, iki Almanya’nın birleşmesinden 30 yıl, İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesinden de 75 yıl sonra Almanya'nın diğer ülkelerle dayanışma içinde olması gerektiğini ifade etti.

Steinmeier, salgının insanların ne kadar savunmasız olduğunu da gösterdiğine işaret ederek şunları kaydetti:

“Belki uzun bir süre yaralanmayacağımıza, her şeyin daha hızlı olacağına, daha yukarıya ve daha ileriye gideceğine inandık. Ancak bu bir yanılgıydı. Ancak bu kriz ne kadar güçlü olduğumuzu da gösteriyor. Bunun üzerine bir şeyler inşa edebiliriz.”

Almanya’nın son haftalarda ortaya koyduğu çabalardan çok etkilendiğini belirten Steinmeier, "Ancak tehlike henüz geçmedi." uyarısında bulundu.

Kovid-19'dan dolayı alınan tedbirlerin ne zaman hafifletileceğine ilişkin de Steinmeier, buna sadece siyasetçilerin ve uzmanların karar vermeyeceğini, halkın da sabırlı olması ve disiplinli davranması gerektiğini belirtti. Steinmeier, “Bu, hepimizin elinde." şeklinde konuştu.

Bu krizde ortaya koyulan dayanışmanın gelecekte de gösterilmesini talep eden Steinmeier, “Bu krizden sonra başka bir toplum olacağız. Korku duyan şüpheci bir toplum olmak istemiyoruz. Daha fazla güven duyan, saygılı ve umutlu bir toplum olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: salgın, insanlık, sınav
Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 13 bin 832'ye yükseldi

    İBB, sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti

    New York'ta okullar eylüle kadar kapalı kalacak

    Koronaya rağmen işgale devam

    Son 24 saatte 95 vatandaşımız daha vefat etti

    ABD koronavirüs salgınında 'dünyada en fazla kişinin öldüğü' ülke oldu

    İstanbul Valiliği yeni tedbir ve kararları açıkladı

    'Bu salgın insanlığımızın sınavıdır'

    Sarıyer’de cami hayır için açıldı

    Dört aylık bebek taburcu edildi

    Batman'da 50 kişi koronavirüse yakalandı

    Yemen'de gerilim devam ediyor

    Koronavirüs bilânçosu ağırlaşıyor

    ‘Kardeş Eli’nden Ramazan yardımları

    İngiltere'de koronavirüs vaka sayısı 80 bine yaklaştı

    Babacan: Şeffaflık olmayınca böyle oldu

    İngiltere Sağlık Bakanından tepki çeken açıklama

    Salgın bitmek üzereyken bir ebola vakası daha görüldü

    Prof. Dr. Ateş Kara: Risk çok ama çok büyüdü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Koronayla terbiye edilmek
    Ali HAKKOYMAZ

    Elini, dilini, kalbini yıka (Oyun bitti!)
    Ahmet BATTAL

    Nefret twiti ve azil
    Genel

    Sosyal medyaya kuşatma
    Cevher İLHAN

    Önce “garantina müteahhitleri”nden…
    Genel

    Nerede kaldı yargı reformu?
    Faruk ÇAKIR

    Bedeli kim ödesin?
    Risale-i Nur'dan

    Hastalığın suretine değil, manasına bak
    Ali FERŞADOĞLU

    Ölüm korkusunu nasıl yok ettim?
    Genel

    Adalete güvensizlik daha da derinleşecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.