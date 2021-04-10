Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Çad ve Liberya’da 25 su kuyusu ve vakıf çeşmesi hizmete sunuldu.

TDV’den yapılan yazılı açıklamada, “Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi Projesi” kapsamında Çad’ın başşehri Encemine ve 13 farklı bölgesinde açılan su kuyularından 150 binden fazla kişinin istifade edeceği belirtildi. Vakfın, Liberya’nın başkenti Monrovia başta olmak üzere Tiemli, Sinjeh, Gbah Djkale, Dama, Bessawu, Togmaberd, Wedjo, Vencint, Pore River City, Blamasse City, Bikistan City, Moulton Corner ve Kakata bölgesinde de hayırseverlerin desteğiyle su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtığı kaydedilen açıklamada, burada açılan kuyularla da 100 bin kişinin temiz içme suyuna kavuştuğu ifade edildi. Su kuyularının güneş enerjisiyle çalıştığı belirtilen açıklamada, su kuyusu ve vakıf çeşmelerinin köylerin merkezlerine, okul ve hastanelere yakın yerlere inşa edildiği bildirildi. AA

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