Cammu Keşmir'de 177 siyasetçi gözaltında tutuluyor

Ağustostan bu yana gözaltına alınan politikacılar arasında hükümetteki Hindistan Halk Partisi'nden sadece 1 kişi bulunuyor.

Hindistan'ın 5 Ağustos'ta özel statüsünü iptal ettiği ve eyaleti ikiye böldüğü Cammu Keşmir'de, 177 siyasetçi gözaltında bulunuyor.

Hindistan'da yayın yapan haber sitesi ThePrint'te yer alan habere göre, bölgedeki partilerden Ulusal Konferans'tan (NC) 71, Halkın Demokratik Partisi'nden (PDP) 35, Cammu ve Keşmir Halkının Hareketi'nden (JKMP) 28, Hindistan Ulusal Kongresi'nden (INC) 19 kişi gözaltında tutuluyor.

Diğer partilerden de 24 kişi gözaltında bulunurken, bunlardan sadece biri hükümetteki Hindistan Halk Partisi (BJP) üyesi.

Cammu Keşmir'de 30 Eylül'e kadar 4 bin 844 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 3 bin 563'ü serbest bırakıldı, 1281 kişinin gözaltı süreleri devam ediyor.

En çok gözaltı yapılan bölge Bandipora olurken, bunu sırasıyla Srinagar, Kupvara ve Ganderbal takip ediyor. Gözaltına alınan BJP'li siyasetçi ise Sopore bölgesinden.

Hindistan İçişleri Bakanlığı, 4 Ağustos'tan bu yana Cammu Keşmir'de "önleyici tutuklama" kapsamında 5 bin 161 kişinin gözaltına alındığını, 609 kişinin gözaltı sürelerinin devam ettiğini açıklamıştı.