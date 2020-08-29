Cammu Keşmir'de çatışma: 4 ölü

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de Hint güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasındaki silahlı çatışmada 3 direnişçi ve 1 asker öldü.
Cammu Keşmir Polis Baş Müfettişi Vijay Kumar yaptığı açıklamada, Sophian bölgesinde Bedir örgütüne bağlı militanlarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmada, aralarında örgütün bölge sorumlusunun da bulunduğu 3 militanın öldürüldüğünü, 1 Hint askerinin öldüğünü bildirdi.
Bu, son 24 saatte bölgede yaşanan ikinci kanlı çatışma oldu.
Önceki gün ordu güçleri ile örgüt üyeleri arasındaki çatışmada, 4 militanın öldürüldüğü, 1 militanın canlı ele geçirildiği bildirilmişti.
AA