Cammu Keşmir'de çatışma: 4 ölü

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de Hint güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasındaki silahlı çatışmada 3 direnişçi ve 1 asker öldü.

Cammu Keşmir Polis Baş Müfettişi Vijay Kumar yaptığı açıklamada, Sophian bölgesinde Bedir örgütüne bağlı militanlarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmada, aralarında örgütün bölge sorumlusunun da bulunduğu 3 militanın öldürüldüğünü, 1 Hint askerinin öldüğünü bildirdi. Bu, son 24 saatte bölgede yaşanan ikinci kanlı çatışma oldu. Önceki gün ordu güçleri ile örgüt üyeleri arasındaki çatışmada, 4 militanın öldürüldüğü, 1 militanın canlı ele geçirildiği bildirilmişti. AA

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