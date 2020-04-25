Cammu Keşmir'de çatışma: 5 ölü

Cammu Keşmir'dede son iki günde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda 5 direnişçi öldü, bir polis memuru yaralandı.
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde son iki günde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda 5 direnişçi öldü, bir polis memuru yaralandı.
Polis yetkilileri, Pulwama bölgesinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında direnişçilerle çatışma çıktığını kaydetti.
Çatışmada 3 direnişçi öldü.
Yetkililer, dün akşam da Kulgam bölgesinde polis memurlarını kaçırmaya teşebbüs eden 2 direnişçinin öldürüldüğünü bildirdi. Çatışma sırasında bir polis memuru yaralandı.
Shopian bölgesinde bir köyde 22 Nisan'da güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 4 direnişçi ölmüştü.
Hindistan ile Pakistan arasında son haftalarda karşılıklı top atışlarının artması bölgedeki gerilimi yükseltti.
AA