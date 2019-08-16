Cammu Keşmir her açıdan zor durumda

Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'da yaşayan bölge sakinleri, Hindistan hükümetinin uyguladığı iletişim kısıtlaması nedeniyle aileleri ve arkadaşlarıyla iletişim kuramıyor.

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Bölgede yaşayan Shuib Halil, yaptığı açıklamada, Keşmir'in herhangi bir yerinde telefonlarının çalışmadığını ve Kurban Bayramı'nda bölgeye gelmesi beklenen kuzeninden haber alamadığını belirterek, adeta taş devri koşullarına geri döndüklerini ifade etti.

Halil, 21. yüzyılda yaşamalarına rağmen yaşadıkları şehirde bile neler yaşandığını bilmediklerini vurguladı.

Keşmir genelinde uygulanan kısıtlamalar sonucunda insanların evlerine hapsedildiklerine dikkati çeken bölge sakinleri, cezalandırıldıkları hissine kapıldıklarının altını çizdi.

Uygulanan iletişim kısıtlamalarının, ilk kez Müslüman çoğunluğun hakim olduğu bölgede bu denli yoğun olduğu belirtildi.

Bölgede yaşayan öğrenci Barjeez Ahmed ise kaderlerinin kendilerine sorulmadan belirlendiğini ve bölgedeki bütün önemli liderlerin gözaltına alındığını vurguladı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini iptal etmesinin kimseyi memnun etmediğinin altını çizen bir başka yerleşimci Abdul Halik, Hindistan'ın temel amacının bölgenin demografisini değiştirmek olduğunu söyledi.

370. maddenin iptaline ilişkin karar sonrası yüzlerce kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, yetkililerin kaç kişinin gözaltına alındığı konusunda net bir rakam vermediği ifade ediliyor.

İngilizce yayın yapan "The Greater Kashmir"de çalışan ve gözaltına alınan gazeteci İrfan Malik'in babası Mohammed Amin Malik, neden gözaltına alındığını bilmedikleri oğlunun halen polis karakolunda tutulduğunu söyledi.

Bölgede ilaç stoklarının tükenmeye başladığını kaydeden eczacılar ise, yeni ilaç alımını uygulanan iletişim kısıtlamaları sebebiyle gerçekleştiremediklerini ve halka ilaç arzının sağlanamadığını dile getirdi.

Cammu Keşmir'de yaklaşık 12 milyon kişinin yaşadığı bildirilirken, birçok insanın gözaltına alındığı ve bölgede herhangi bir protesto gösterisinin olmaması için askeri ekiplerin sevk edildiği bildirildi.

Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülkeyle ticari ilişkilerini de resmi olarak askıya almıştı.