Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da çatışan tarafların ateşkese uyduğu sürece Türkiye'nin bu ülkeye ek askeri birlik veya danışman göndermeyeceğini söyledi.

Çavuşoğlu Rus RİA haber ajansına verdiği röportajda, , "Ateşkese uyulduğu sürece şimdilik hiç kimsenin askeri danışman, birlik veya başka ülkelerden paralı asker göndermeyeceği, hiçbir şekilde daha fazla ilave personel sağlanmayacağı konusunda anlaştık. Herkes taahhütte bulundu" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in Libya'ya silah ambargosu ve yaptırım kararı olduğunu anımsatarak, "En önemli konu ve kriter, çatışmaların durması ve ateşkestir. Herkes ateşkese uyduğu sürece, Libya veya diğer ülkelere yönelik yaptırımları konuşmayacağız, siyasi sürece ve bu sürecin hızlandırılmasına odaklanacağız" dedi.