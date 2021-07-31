Çekya'da aşı olan devlet çalışanlarına 2 gün ücretli tatil

Çekya hükümeti, Kovid-19 aşılarını yaptıran devlet çalışanlarının iki gün ücretli tatil hakkına sahip olacağını duyurdu.

Başbakanı Andrej Babis, başkent Prag'da düzenlediği basın toplantısında, tatilin 2021'in sonuna kadar geçerli olacağını bildirdi. Bölgesel ve yerel yönetimlere aynı yöntemi uygulamaları tavsiyesinde bulunan Başbakan Babis, ayrıca özel şirketlerden de çalışanlarını aşı yaptırmaya teşvik etmelerini istedi. Aşı olanlara ücretsiz izin verilmesi adımı, ülkedeki muhalefet partileri tarafından sert şekilde eleştirildi. Euronews Türkçe

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