"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Çekya'da aşı olan devlet çalışanlarına 2 gün ücretli tatil

31 Temmuz 2021, Cumartesi 13:05
Çekya hükümeti, Kovid-19 aşılarını yaptıran devlet çalışanlarının iki gün ücretli tatil hakkına sahip olacağını duyurdu.

Başbakanı Andrej Babis, başkent Prag'da düzenlediği basın toplantısında, tatilin 2021'in sonuna kadar geçerli olacağını bildirdi.

Bölgesel ve yerel yönetimlere aynı yöntemi uygulamaları tavsiyesinde bulunan Başbakan Babis, ayrıca özel şirketlerden de çalışanlarını aşı yaptırmaya teşvik etmelerini istedi.

Aşı olanlara ücretsiz izin verilmesi adımı, ülkedeki muhalefet partileri tarafından sert şekilde eleştirildi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Çekya, aşı, devlet çalışanı, ücretsiz izin
Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'da 2 bin 825 mahkuma af ve ceza indirimi yapıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gidecek

    Didim'deki yangınla ilgili 3 kişiye gözaltı kararı

    Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

    Çekya'da aşı olan devlet çalışanlarına 2 gün ücretli tatil

    Manavgat'taki orman yangınında 2 işçi vefat etti

    İsrail Dışişleri Bakanı: İran durdurulmalı

    Tunus'ta iki milletvekili gözaltına alındı

    Türkiye alev alev... Neden ders alınmıyor?

    Enflasyon ekonomiyi zorlayacak

    Hükümetin göçmen politikası ne?

    Gün sayıyorlar

    Her 5 kişiden biri internetten alıyor

    İstanbul’un yüzde 41’i aşı olmak istemiyor

    Dünya genelinde orman yangını alarmı: On binlerce hektarlık alan küle döndü!

    Dualarla uğurlandı...

    Pazardaki fiyatlar cep yakıyor

    HRW: Yunanistan ayrımcı ve uyumsuz politikalarına son vermeye zorlanmalı

    Son 24 saatte 22 bin kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi vefat etti

    Yurt genelindeki 81 yangının 70'i kontrol altına alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meşveret, istikamet, itidal ve ittihad
    Cenk ÇALIK

    Sorguya çekileceğimiz nimetlerin büyüğü: Soğuk su
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Bu açık seçik bir sansürdür”
    Ahmet BATTAL

    Şefkat ve şirket
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    H. Muharrem OKUR

    Seni çok seviyorum
    Risale-i Nur'dan

    Hayatımızı dahi tesanüde feda etmeye mükellefiz
    Sebahattin YAŞAR

    Risale-i Nur dersleri ‘özel’dir
    Genel

    Türkiye alev alev... Neden ders alınmıyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.