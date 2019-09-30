"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Cezayir Genelkurmay Başkanı: Seçimlerinde tarafsız kalacağız

30 Eylül 2019, Pazartesi 14:00
Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih, 12 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ordunun aday göstermeyeceğini, herhangi bir adayı da desteklemeyeceğini söyledi.

Cezayir'in kuzeybatısındaki İkinci Askeri Bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı konuşmada ülkenin Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, cumhurbaşkanı seçimlerinde ordunun herhangi bir adayı desteklemeyeceğini ve tarafsız kalacağını vurguladı.

Bir sonraki cumhurbaşkanını halkın seçeceğini ifade eden Salih, ordu aleyhinde "aday göstereceği" yönündeki iddiaları yayanlarla mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Tebbun'un ordunun adayı olduğunu ileri sürülmüştü

Cezayir'deki sosyal paylaşım sitelerinde bazı aktivistler, son günlerde, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan eski Başbakan Abdulmecid Tebbun'un Buteflika rejiminin veya ordunun adayı olduğunu ileri sürmüştü.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından ilk seçimlerin 4 Temmuz'da yapılması planlanıyordu, protestoların sürmesi ve muhaliflerden hiçbir aday çıkmaması üzerine seçimler hazirana ertelenmişti.

Cezayir'de yönetim ve muhalefet yol haritası belirlemek üzere müzakere heyeti oluşturmuş ve bu süreçte hükümet, yeni bir seçim yasası ve "Ulusal Bağımsız Seçim İdaresi" isimli bağımsız yapıyla, seçimlerin "bağımsız, hür ve şeffaflık" içinde gerçekleşeceği vaadinde bulunmuştu.

Cezayir Genelkurmayı, "15 Eylül'e kadar yeni bir seçim tarihi açıklaması" yönünde hükümete talimat vermiş ve bunun üzerine Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 12 Aralık'ta yeni seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.

AA

Etiketler: cezayir, seçim
Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cezayir Genelkurmay Başkanı: Seçimlerinde tarafsız kalacağız

    Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları bugün de devam etti

    Bakan Albayrak'tan YEP'in ana temasına ilişkin açıklamalar

    Camiye girdi, İslâm’ı seçti

    6 ayda 40 bin gemi Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçti

    Görenlerin dikkatini çeken elma Maşallah, Barekallah dedirtiyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

    Ortak beklenti adalet

    Filistin Başkadısı: Aksa baskını dünyadaki tüm Müslümanların inançlarına saldırı

    İmran Han: Modi'nin maskesini her platformda düşürmeye devam edeceğiz

    AFAD'dan videolu deprem uyarısı

    Hindistan 'Keşmir'de kısıtlama yok' iddiasında ısrar ediyor!

    Rusya'daki protestolara 20 bin kişi katıldı: "Putin'i istemiyoruz"

    Fransa Başbakanı'ndan İslam karşıtı toplantıya tepki: "Mide bulandırıcı"

    Beşiktaş, Trabzon deplasmanında farklı kaybetti

    Şili 6,8'le sallandı

    Avusturya'da seçim sonuçları belli oldu

    İstanbul'daki depreme ilişkin Oktay'dan açıklama

    MSB: Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu

    İsrail’den hesap sorulsun

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ortak beklenti adalet
    M. Said ZEKİ

    Adalet yazılarına son verelim! (mi)?
    Genel

    Görenlerin dikkatini çeken elma Maşallah, Barekallah dedirtiyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Devlet, dinî cemaat ve tarikatlardan neden çekiniyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Ay’da hayat ve ışık var mıdır?
    Risale-i Nur'dan

    Yalancı bir Cennet içinde Cehennemî bir azap
    Faruk ÇAKIR

    Birinci Avrupa’nın sesi
    Mehmet KARA

    Meclis açılırken siyaset ısınıyor
    Yeni Asya'dan Size

    Kitap fuarları başlarken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.