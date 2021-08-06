Ciddî iklim değişiklikleri kapıda

Yapılan bir araştırma, Atlantik Okyanusu akımlarının zayıflamasıyla yakında dünya ikliminde büyük değişiklikler yaşanabileceğini ortaya koyuyor.

Artan sera gazı emisyonları sebebiyle atmosfer ısındıkça, okyanus yüzeyinin altındaki katmanlar daha fazla ısı tutuyor ve akımların oluşmasına sebep olan dengeyi bozuyor. Perşembe günü yayınlanan bilimsel bir araştırmaya göre, Atlantik Okyanusu’nun Kuzey Yarımküre ikliminde bir motor rolü oynayan okyanus akımları o kadar zayıflayabilir ki, yakında dünyanın ikliminde büyük değişiklikler yaşanabilir. Atlantik Meridyonel Devir Dolaşımı (AMOC), ılık suyu tropik bölgelerden kuzeye, Kuzey Atlantik’e taşıyan büyük bir okyanus akıntıları sistemi. Euronews’deki habere göre artan sera gazı emisyonları sebebiyle atmosfer ısındıkça, okyanus yüzeyinin altındaki katmanlar daha fazla ısı tutuyor. Bu da akımların oluşmasına sebep olan dengeyi bozuyor. Okyanus akımları değişir ve devir dolaşım sistemi çökerse, bunun iklim değişikliğini daha da tetikleyici ciddî sonuçları olacak.

Sebebi henüz tespit edilemedi

İklim modelleri, AMOC’un 1000 yıldan fazla bir süredir en zayıf noktasında olduğunu gösteriyor. Ancak zayıflamanın dolaşımdaki bir değişiklikten mi yoksa istikrar kaybından mı kaynaklandığı henüz tesbit edilemedi. Nature Climate Change dergisinde yayınlanan çalışma, bu farkın hayati olduğuna dikkat çekiyor. Potstdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü’nden Niklas Boers, “Dinamik istikrarın kaybı, AMOC’un kritik eşiğine yaklaştığını ve bunun ötesinde, geri dönülemez şekilde ‘zayıf mod’a geçiş yapabileceği anlamına gelir” diyor. Konuya ilişkin İngiltere Met Office değerlendirmelerine göre, AMOC çökerse, Kuzey Yarımküre’nin soğumasına, Atlantik’te deniz seviyesinin yükselmesine, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki yağışlarda genel bir düşüşe ve Güney Amerika ve Afrika musonlarında ise bir kaymaya sebep olacağı beklenebilir. Var olan diğer iklim projeksiyonları ve modellemeleri AMOC’nin önümüzdeki yüzyılda zayıflayacağını ancak 2100’den önce bir çöküşü olası görmüyor.