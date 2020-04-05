Çin 4 milyar maske ihraç etti, 1.4 milyar dolar kazandı

Koronavirüs pandemisini durdurmasına rağmen tıbbi malzeme üretimini artırıp 1 Mart'tan beri 1.4 milyar dolarlık ihracat yapan Çin'den, bunların çoğunun bozuk çıktığına dair haberlerin 'gerçekleri tüm boyutlarıyla yansıtmadığı' açıklaması geldi.

Koronavirüsün patlak verdiği ilk ülke konumundaki Çin, pandeminin yayıldığı ülkelere 1 Mart tarihinden beri 3.86 milyar maske, 37.5 milyon koruyucu kıyafet, 16 bin solunum cihazı, 2.84 milyon test kiti ihraç ettiğini duyurdu.

Çin gümrük yetkilileri, bu kapsamdaki tıbbi malzeme ihracatının 1.4 milyar dolar değerinde olduğunu, bunların sipariş veren 50'den fazla ülkeye gönderildiğini belirtti.

Çin malı tıbbi malzemelerin kalitesiyle ilgili soru işaretleri Filipinler'den Hırvatistan'a, Türkiye'den İspanya'ya dünya çapında dile getirilirken, Çinli yetkililer bu endişeleri yatıştırmaya yönelik açıklamalar yaptı.

Hollanda geçen hafta Çin'den aldığı 1.3 milyon maskeden 600 binini kalite standartlarına uymadığı gerekçesiyle geri göndermişti.

Çinli yetkililer ise imalatçının bu maskelerin cerrahi amaçlı olmadığını açıkça bildirdiğini söyledi.

İspanya geçen hafta bu konuda ruhsatı olmayan Çinli bir şirketten aldığı binlerce hızlı test kitini güvenilmez olduğu gerekçesiyle geri yollamıştı.

Çinli yetkililer ise tıbbi malzemelerin bozuk çıktığına dair şikayetlerin medya tarafından yansıtılışının gerçekleri tüm boyutlarıyla yansıtmadığı açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanlığı yetkilisi Jiang Fan, "Çin'in diğer ülkelerden farklı standartlarının ve farklı kullanım alışkanlıklarının olması gibi birçok etken söz konusu. Kaliteyle ilgili şüphelerin nedeni yanlış kullanım bile olabilir" dedi.