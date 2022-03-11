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11 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Çin Başbakanı'ndan Ukrayna'da ateşkes çağrısı

11 Mart 2022, Cuma 15:03
Çin Başbakanı Li Keqiang, Ukrayna'daki durumun "kaygı verici" olduğunu belirterek "Pekin'in barış için olumlu bir rol oynamasının" önemini vurguladı.

Çin Ulusal Halk Meclisi 5. Toplantısı’nın kapanışından sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Keqiang, "Zorlukların üstesinden gelmek ve barışçıl bir sonuç elde etmek, ateşkes müzakerelerini yürütmek için Rusya ve Ukrayna'yı destekleme konusunda azami çaba gösterilmeli." dedi.

Keqiang, Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla ilgili olarak, "Dünya ekonomisi zaten pandeminin etkisi altında bir mücadele içinde ve ilgili yaptırımlar dünya ekonomik toparlanmasına zarar verecek ve bu tüm taraflar için zararlı." ifadesi kullandı.

Pekin'in Ukrayna savaşıyla ilgili "büyük bir insani krizi önleme çağrısını" yineleyen Keqiang, "Çin, Ukrayna'daki durum, özellikle insani durum hakkında bir girişimde bulundu ve Ukrayna'ya insani yardım sağlamaya devam edecek." diye konuştu.

Kendisini tarafsız olarak nitelendiren ve her şeyden önce ulusal egemenliği savunduğunu belirten Çin, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini bir savaş veya işgal olarak adlandırmayı reddediyor.

Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı Pekin'i, "Ukrayna'daki kimyasal silah geliştirme konusundaki yanlış iddialar" da dahil olmak üzere "Rus dezenformasyon çabalarına yardım etmekle" suçluyor.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Çin Başbakanı, Ukrayna, ateşkes
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