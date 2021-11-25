Çin'de aşılama oranı 76,8'e ulaştı

Aşılanması tamamlanan nüfusun oranının yıl sonuna kadar kitle bağışıklığı eşiği olan yüzde 80'e ulaşacağı tahmin ediliyor.

Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılananların oranının nüfusun yüzde 76,8'ine ulaştığı bildirildi. Çin'in önde gelen solumun yolu rahatsızlıkları uzmanlarından Cong Nanşan, ülkenin güneyindeki Gouncou kentinde düzenlenen Çin İnternet Medyası Forumu'nun açılış töreninde konuştu. Cong, ülkede dün itibarıyla aşılanması tamamlanan kişi sayısının 1,08 milyara ulaştığını aktardı. Aşılanması tamamlananların nüfusun yüzde 76,8'ine ulaştığına dikkat çeken Cong, kitle bağışıklığı eşiği olan yüzde 80'e yıl sonuna kadar ulaşılmasının beklendiğini belirtti. AA

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