Çin'de kömür madeninde patlama meydana geldi

Çin’in doğusundaki bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Şandong eyaletine bağlı Ciaşiang ilçesinde bulunan bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Liangbaosi Kömür Madeni Şirketine ait olan madende, nedeni henüz bilinmeyen patlamanın etkisiyle yaralanan 16 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerin 7’si kaldırıldığı hastanede ölürken, kalanların tedavisi devam ediyor. Şandong eyalet hükümeti patlamanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

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