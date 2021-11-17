Çin'de salgın tedbirleri artırılıyor

Çin'de Şubat 2022'de Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'de yurt içinde yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından korunmak için tedbirler artırılıyor.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakalarının görüldüğü eyalet ve şehir merkezlerinden Pekin'e uçuşlara sınırlama getirildiği bildirildi. Açıklamada orta ve yüksek riskli salgın bölgelerinin olduğu eyalet ve şehir merkezlerinden günde yalnızca tek uçuşa izin verileceği, uçuşların azami yüzde 75 yolcu kapasitesiyle yapılabileceği belirtildi. Çin Sivil Havacılık İdaresi de orta ve yüksek riskli salgın bölgelerinin olduğu eyalet ve şehirlerden Pekin'e mevcut tarifeli uçuşların tamamının iptal edildiğini duyurdu. Çin'de ilk vakaların 17 Ekim'de ortaya çıktığı yurt içi kaynaklı salgında, 21 eyalet ve bağımsız idari birim hüviyetindeki şehirde vakalara rastlanmıştı. Negatif test bildirme zorunluluğu Öte yandan bugünden itibaren Pekin'e seyahat etmek isteyen tüm yolcuların varışlarından 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi ve yeşil sağlık kodunu bildirmelerini zorunlu kılındı. Pekin'deki havaalanları, tren istasyonları ve otobüs terminallerinin olduğu 33 noktada, şehirlerarası yolcuların PCR testlerinin kontrol edileceği belirtildi. Pekin yakınındaki komşu eyaletlerden günübirlik çalışmaya gelenler için ise PCR testinin 14 gün geçerli sayılacağı kaydedildi. Yetkililer, son 14 günde yerel kaynaklı vakanın görüldüğü şehir, bölge ve ilçelerde yaşayanlardan zorunlu olmadıkça Pekin'e seyahat etmemelerini istedi. AA

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