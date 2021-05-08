Çin'den BM üyelerine 'Doğu Türkistan etkinliğine katılmayın' çağrısı

Çin, BM üyesi ülkeleri gelecek hafta Almanya, ABD ve İngiltere öncülüğünde düzenlenmesi planlanan ve 'Doğu Türkistan'daki Uygurlar ve diğer toplumlara yönelik baskıların tartışılacağı ve insan haklarının nasıl savunulacağı' etkinliğe katılmamaya çağırdı.

Reuters'ın haberine göre Çin'in Birleşmiş Milletler misyonu, üye ülkelere gönderdiği notta "Bu siyasi amaçlı bir etkinliktir. Misyonunuzun Çin karşıtı bu etkinliğe katılmamasını rica ediyoruz" denildi.

Pekin yönetimi, Avustralya, ABD ve Kanada'nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinin de organizatörler arasında olduğu etkinliği düzenleyenleri, 'insan hakları konularını Çin'in Sincan (Doğu Türkistan) gibi iç işlerine müdahale etmek, bölünme ve kargaşa yaratmak ve Çin'in gelişimini bozmak için siyasi bir araç olarak kullanmakla' suçladı.

Çin'in üye ülkelere gönderdiği uyarı notunda, "Çin'le çatışmayı kışkırtma konusunda takıntılılar. Kışkırtıcı etkinlik sadece daha fazla gerilime, çatışmaya yol açabilir" ifadelerine yer verildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere'nin BM Büyükelçileri, İnsan Hakları İzleme Örgütü İcra Direktörü Ken Roth ve Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard ile birlikte çarşamba günü sanal bir Birleşmiş Milletler etkinliğinde konuşma yapacak.

Diğer üye ülkelere ve katılımcılara gönderilen davetiyeye göre etkinlikte, "Birleşmiş Milletler sistemi, üye devletler ve sivil toplum Sincan'daki (Doğu Türkistan) etnik toplumlarının insan haklarını nasıl destekleyebilir ve savunabilir?" konuları tartışılacak.

Batılı devletler ve insan hakları örgütleri, Çinli yetkilileri, Uygurları toplama kamplarda tutmak ve işkence etmekle suçluyor. Söz konusu durumu ABD dahil Batılı bazı ülkeler soykırım olarak tanımlıyor.

Washington, son olarak ocak ayında zoraki çalıştırma suçlaları nedeniyle Doğu Türkistan'dan pamuk ve domates ürünleri ithalatını yasaklamıştı.

Pekin suçlamaları reddediyor ve toplama kamplarını 'dini aşırılıkçılıkla mücadele için mesleki eğitim merkezleri' olarak tanımlıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Birleşmiş Milletler Direktörü Louis Charbonneau, "Pekin yıllardır hükümetleri susturmaya çalışıyor, ancak bu stratejisi sefil bir şekilde başarısız oldu. Zira daha fazla devlet, Çin'in Uygurlara ve diğer toplumlara karşı işlediği suçlarda dehşeti ve tiksintiyi seslendirmek için sesini yükseltmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.