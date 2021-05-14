Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'Filistin' tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying, ABD'nin, BMGK'nin, İsrail- Filistin gerginliğini görüşmek için bugün toplanmasına karşı çıkmasına tepki gösterdi. Çunying ABD’nin Filistin halkının çektiği acıyı görmezden geldiğini dile getirdi.

The Times of Israel'de yer alan habere göre, Hua, basına yaptığı açıklamada, "ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kriz hakkında konuşmasını tek başına engellemiş ve uluslararası toplumun karşısında yer almıştır" dedi. Hua, ABD'nin Müslümanlara yönelik insan haklarını savunmakla bilindiğine atıfta bulunarak "Hissedebildiğimiz şey, ABD'nin Müslümanların insan haklarını önemsediğini söyleyip durmasıdır ama Filistin halkının çektiği acıyı görmezden geliyor" ifadesini kullandı. “Filistinli Müslümanların hayatları da eşit derecede değerli” ABD'nin Filistin konusunda "isteksiz" olduğuna işaret eden Hua, "ABD, Filistinli Müslümanların hayatlarının da eşit derecede değerli olduğunun farkına varmalı" diye konuştu.

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