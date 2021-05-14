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14 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'Filistin' tepkisi

14 Mayıs 2021, Cuma 17:50
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying, ABD'nin, BMGK'nin, İsrail- Filistin gerginliğini görüşmek için bugün toplanmasına karşı çıkmasına tepki gösterdi. Çunying ABD’nin Filistin halkının çektiği acıyı görmezden geldiğini dile getirdi.

The Times of Israel'de yer alan habere göre, Hua, basına yaptığı açıklamada, "ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kriz hakkında konuşmasını tek başına engellemiş ve uluslararası toplumun karşısında yer almıştır" dedi.

Hua, ABD'nin Müslümanlara yönelik insan haklarını savunmakla bilindiğine atıfta bulunarak "Hissedebildiğimiz şey, ABD'nin Müslümanların insan haklarını önemsediğini söyleyip durmasıdır ama Filistin halkının çektiği acıyı görmezden geliyor" ifadesini kullandı.

“Filistinli Müslümanların hayatları da eşit derecede değerli”

ABD'nin Filistin konusunda "isteksiz" olduğuna işaret eden Hua, "ABD, Filistinli Müslümanların hayatlarının da eşit derecede değerli olduğunun farkına varmalı" diye konuştu.

Etiketler: Çin Dışişleri Bakanlığı, Filistin, tepki, ABD
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