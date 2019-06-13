Çin, Doğu Türkistan'da mezarları da yıkıyor

Çin yönetiminin, Doğu Türkistan'da aralarında asırlık camilerin de bulunduğu tarihi, kültürel ve dini mekanları yıkmasının ardından Uygur Türklerine ait mezarlıkları da yok ettiği bildirildi.

Nottingham Üniversitesinden Uygur tarihçi Rian Thum'un kamuoyu ile paylaştığı bilgilere göre, Çin, son olarak Doğu Türkistan'ın Hoten kentindeki merkez mezarlığı ortadan kaldırdı. Sosyal medya hesaplarında bazı Müslüman alimlerin türbelerinin de bulunduğu mezarlığın önceki ve yıkıldıktan sonraki halinin görüntülerini paylaşan Uygurlar, buranın Çin'in ortadan kaldırdığı ilk mezarlık olmadığı iletisini paylaştı. Çinli yetkililer tarafından yıkılan son mezarlığın giriş kapısına Uygurca bir not asıldığı ve buranın 'kamu mülkü' olduğunun hatırlatıldığı mezarlıkta yakını bulunan kişilerin akrabalarının kabrini başka yere bir nakletmeleri için 6 gün süre tanındığı ifade edildi. Söz konusu not, Hoten'de bulunan Afp muhabiri Pak Yiu tarafından görüntülendi. Ancak diasporada yaşayan insan hakları aktivistleri, milyonlarca Uygur Türkünün toplama kamplarında tutulduğuna işaret ederek kimsenin yakınlarının kabrini başka bir yere tahliye edebilecek durumda olmadığını belirtti. Daha önce binlerce kabrin bulunduğu mezarlığın son uydu görüntüleri, Hoten Merkez Mezarlığı'nın tamamen yok edilerek düz bir araziye dönüştürüldüğünü gösteriyor. Euronews Türkçe

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