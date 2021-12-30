Çin Milli Takımı'ndan oyuncularına dövme yasağı

Çin'de "topluma iyi örnek olmaları" istenen milli takım oyuncularının vücutlarına yaptırdıkları dövmeleri göstermeleri yasaklandı.

Çin Spor Genel İdaresinden yapılan açıklamada, milli takım ve 23 yaş altı takımdaki (U23) sporcuların yeni dövme yaptırması "kesinlikle" yasaklanırken, dövmeleri bulunan futbolcuların ise bunları "kaldırması" ya da "gizlemeleri" istendi.

Çin'de profesyonel sporcularda dövme yaptırma oranının "hızla arttığına" dikkat çekilen açıklamada, Çin Futbol Federasyonu'ndan da futbolcuların "topluma iyi örnek olmaları" konusunda kuralları katılaştırması ve bu kurallara uymayan oyuncular hakkında disiplin cezaları vermesi istendi.

Spor Genel İdaresinin açıklamasında ayrıca milli takımların ve oyuncuların "yurtsever eğitimini güçlendirecek" "ideolojik ve siyasi eğitim faaliyetleri" düzenlemesi gerektiği ifade etti.

2002'den beri dünya kupalarına katılan Çin Milli Takımı, şu ana kadar grup maçlarından çıkmayı ve kupa müsabakalarına katılmayı başaramadı.

Katar 2022 için de şansı düşük görülen takım, grubunda oynadığı altı karşılaşma sonucunda beşinci sırada mücadele veriyor.