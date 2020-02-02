Çin, Vuhan'a 1400 askeri sağlık personeli gönderdi

Çin'in farklı bölgelerinden kalkan 8 askeri kargo uçağı yeni koronavirüs salgını altındaki Vuhan kentine 1400 sağlık personeli ve tıbbi malzeme nakletti.

The Paper gazetesinin haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in başkanlığını yürüttüğü ve ülkenin en üst düzey askeri komuta mekanizması olan Merkezi Askeri Komisyonun onayıyla, askeri uçaklar Vuhan’a sağlık personeli ve tıbbi malzeme götürdü. Liaoning eyaletindeki Şınyang, Gansu eyaletindeki Lancou, Yünnan eyaletindeki Nanjing ve Guangdong eyaletindeki Guangcou kentinden yola çıkan uçaklar Vuhan’daki Tienhı Havalimanı’na iniş yaptı. Askeri sağlık personellerinin, 2019-nCoV salgını altındaki kente bir haftada inşa edilen 1000 yataklı Huoşınşan Hastanesinde hizmet vereceği, personelin yarından itibaren görevlerine başlayacağı kaydedildi. AA

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