Çin, zulmünü sosyal medyayla örtüyor

Çin’in, Doğu Türkistan’da milyonlarca Müslüman Uygur halkına yaptığı zulmü ve aleyhinde çıkan haberleri engellemek için sosyal medyada trol orduları kurduğu ileri sürüldü.

Doğu Türkistan’da inşa ettiği toplama kamplarında tuttuğu milyonlarca Uygur’u asimilasyona tabi tutan Çin’in, dünya genelindeki kötü imajını düzeltmek ve aleyhinde çıkan haberlere karşı savaşmak için sosyal medyada trol orduları kurduğu ortaya çıktı. Pekin’in Uygur Türklerinin yanı sıra diğer etnik ve dinî azınlıklara karşı savaşan çok sayıda trolü bulunuyor. Çinli troller, hedeflerine aldıkları Uygur ya da diğer azınlıklara ait sosyal medya platformlarını adeta bombardımana tutuyor. Bu oluşumlardan biri de Diba isimli Çinli trol ordusu. Çinli aşırı milliyetçilerin oluşturduğu grup, Pekin’in politikalarını eleştiren her kurum ve kişiyi birden fazla dilde sert şekilde eleştiriyor.

Tibet’ten Tayvan’a, İç Moğolistan’dan Doğu Türkistan’a yaptığı asimilasyon faaliyetlerine kadar birçok konuda dünya genelinde kötü bir imaja sahip Çin’in yardımına Diba gibi trol orduları yetişiyor. Propaganda çalışmalarıyla Pekin’e güçlü bir sosyal medya müttefiki olarak hizmet veren Diba’nın devlet ile bağlantısının olup olmadığı ya da ne düzeyde olduğu bilinmiyor.

Paylaşımları tehdit edici nitelikte

Son olarak ‘Talk to East Turkestan’ ve ‘World Uyghur Congress’ gibi grupların Facebook hesaplarını hedef alan Diba trolleri, Doğu Türkistan’da insanların huzur içerisinde yaşadıklarını ve aslında o bölgede toplama kampı ya da tutukevlerinin bulunmadığını iddia etti. Geçmişten kalan Doğu Türkistan kartpostallarını yeniymiş gibi yayımlayan binlerce Çinli trol, Uygurların IŞİD’den farksız olduğunu hatta çoğunun terörist olduğunu öne sürüyor. Facebook’un yorum sıralama algoritmasından da yararlanan troller, birçok mecrada yorumlarını en üst sıraya yerleştiriyor. Euronews’in haberine göre, trollerin paylaştığı yorum ve görüntüler, ya ırkçı ya da tehdit edici nitelikte. Hatta Uygurların haklarını savunan sosyal medya platformları da “terörist gruplar” olarak yaftalanıyor. Diba’nın çeşitli medya platformlarında 20 milyon üyesi bulunuyor. Ancak Çin’de Diba’nın dışında birçok trol ordusu daha mevcut. Batılı analistler, milyonlarca üyesi bulunan trol ordularının Çin Komünist Partisi yetkilileri tarafından idare edildiğini belirtiyor.