"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Çipras, Mısır ile yapılan anlaşmayı tehlikeli buluyor

14 Ağustos 2020, Cuma 17:05
Yunanistan'da ana muhalefetteki Syriza Partisi lideri ve eski Başbakan Aleksis Çipras, Atina yönetiminin Mısır ile yaptığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının ülkesi için "tehlike oluşturduğunu" belirtti.

Yunanistan'da ana muhalefetteki Syriza Partisi lideri ve eski Başbakan Aleksis Çipras, partisine yakın yayın organlarından Efsin gazetesine yazdığı makalede, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'nin, Libya konusunda ABD'den aldığı desteği ve Avrupa Birliği'nin (AB) zayıflığını kullanarak bölgede büyük bir deniz gücü olmaya giriştiğini" savunan Çipras, "Bununla birlikte Ayasofya'yı camiye dönüştüren Erdoğan, dünyada İslam hareketinin lideri olma yolunda." ifadesini kullandı.

Çipras, İtalya ile yaptıkları deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının "çok kötü olmadığını" kaydederek, "Ancak Mısır ile yapılan anlaşmada Yunanistan'ın attığı geri adımlar tehlike oluşturuyor ve bunun çözümü için de ulusal diplomatik ve savunma stratejileri gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 7 Ağustos'ta ise Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

AA

Etiketler: Çipras, Mısır, anlaşma, tehlikeli
Okunma Sayısı: 500
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB Konseyi Başkanı, Putin'le Belarus'u görüştü

    DSÖ: Aşı milliyetçiliğine son verin

    81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak

    Kaymakamdan tebdili kıyafetle koronavirüs denetimi

    Alanya Belediye Başkanı Yücel koronavirüse yakalandı

    Özel okullara yüz yüze eğitim uyarısı

    Netanyahu, BAE'ye F-35 satılacağı haberini yalanladı

    Şanlıurfa, Ordu ve Eskişehir'de salgına karşı yeni tedbirler

    ABD'de Demokrat Parti Kurultayı sanal ortamda başladı

    Rusya Enerji Bakanı koronavirüse yakalandı

    Fahrettin Koca'dan '21 Eylül' çağrısı

    Çin: Koronavirüs aşısı yıl sonunda hazır olacak

    Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 52 bini aştı

    Son 24 saatte dünya genelindeki son gelişmeler

    Ahmet Taşgetiren: Akıllı iktidarlar medyaya baskı yapmaz

    Savunma hakkı kısıtlanamaz

    Belarus’ta protestolar büyüyor

    'Yayılım, tedavisi zor ağır hasta sayısını artıyor'

    Cumhur, EYT’lileri duymuyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ahmet Taşgetiren: Akıllı iktidarlar medyaya baskı yapmaz
    Genel

    Savunma hakkı kısıtlanamaz
    Ahmet BATTAL

    Amerikan siyaseti ve Türk demokrasisi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Sihirbazların maskesini indirmek için
    Osman ZENGİN

    Kadınlar her işte çalışmalı mı?
    Risale-i Nur'dan

    Her fen, kendi lisanıyla Allah’tan bahsediyor
    Orhan GÜLER

    “Beşleme” ve “Nur Hareketi”nde büyük tadilât...
    Genel

    Fahrettin Koca'dan '21 Eylül' çağrısı
    Çetin ACAR

    Yeni Asya’da iki manşetle Risale-i Nur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.