Çocuk haklarını ihlal edenler cezalandırılmalı

Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve eski dünya liderlerinin yer aldığı uluslararası sivil toplum örgütü olan “The Elders” grubunun Başkan Yardımcısı Ban Ki-moon, “Çocukların temel haklarını ihlal edenler cezalandırılmalı. Tarih sizi çabalarınıza göre yargılayacak.” dedi.

Ban, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), düzenlenen silahlı çatışmalarda çocukların korunmasına ilişkin oturumda konuştu. Silahlı çatışmalarda çocukların en masum kurbanlar olduğuna işaret eden Ban, çocukları zarar ve istismardan korumanın evrensel bir sorumluluk olduğunu kaydetti. Ban, “Bugün, masum çocukların dünyanın farklı yerlerinde korkunç bir bedel ödemesi, buradaki tüm ülkeler için utanç kaynağı olmalı.” ifadesini kullandı. Dünyanın hiçbir yerinde çocuklara karşı suç işleyenlerin cezasız kalmaması gerektiğinin altını çizen Ban, kendisinin küçük bir çocuk olarak Kore Savaşı’nda yaşadığı travmanın hiç aklından çıkmadığını kaydetti. AA

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