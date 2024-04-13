Çocuklara giden yardımı vurdu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde önceki gün bir aracının vurulduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde önceki gün bir aracının vurulduğunu duyurdu. UNICEF’in X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gazze’nin kuzeyine girmek için bekleyen UNICEF’e ait bir araca canlı mühimmat isabet etti. Olay, İsrailli yetkililere iletildi.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, “Maalesef, insani yardım çalışanları hayat kurtaran yardımları sağlarken tehlikelere maruz kalmaya devam ediyor. İnsani yardım çalışanları, uluslararası insancıl hukuk gereğince korunmadıkça, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması mümkün değil.” ifadelerine yer verildi. UNICEF’in açıklamasında, saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi’nde büyük bir insani felaket yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından 10 Mart’ta yapılan açıklamada, İsrail’in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi’nde “açlığın her yerde olduğu” belirtilmişti.

İnsani yardım çalışanlarının hedef alınmasına tepki

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri de, Gazze’de öldürülen insani yardım çalışanı sayısının 224’e yükseldiğini belirterek, bunun herhangi bir çatışmada bir yılda öldürülen insani yardım çalışanı sayısının 3 katı olduğuna dikkati çekerek tepki gösterdi. BMGK üyeleri, Gazze’de kıtlık ve insani yardım çalışanlarının durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının İsrail hava saldırıları sonucu öldürülmesinden derin endişe duyulduğu belirtildi. Açıklamada, tüm bu ölümler için hesap verilmesi gerektiğinin altı çizilirken, WCK çalışanlarının öldürülmesine ilişkin soruşturmanın şeffaf ve kapsamlı olması ve kamuyla paylaşılması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, Gazze’de korkunç insani durum ve yaklaşan kıtlıktan derin endişe duyulduğu da ifade edilerek, “İnsani yardım dağıtımına ilişkin tüm engeller kaldırılmalı.” çağrısında bulunuldu.