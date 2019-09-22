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22 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Darbeci Sisi’ye öfke büyüyor

22 Eylül 2019, Pazar 00:01
Mısır’ın başşehri Kahire’deki bazı meydanlarda ilk defa Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi aleyhinde gösteri düzenlendi.

Tahrir Meydanı da dahil bazı meydanlarda bir araya gelen Mısırlılar, Sisi karşıtı sloganlar attı. Sosyal paylaşım sitelerinde ve yurt dışından yayın yapan muhalif televizyon kanallarında düzenlenen gösterilere ilişkin video görüntüleri paylaşıldı.

Söz konusu kaynaklarda özellikle Tahrir Meydanı’ndaki bazı göstericilerin gözaltına alındığı ifade edildi. Twitter hesaplarında da “Tahrir Meydanı” hashtag etiketi gösterilerden sonra en çok dolaşan etiket haline geldi. Twitter kullanıcıları söz konusu etiket aracılığıyla Sisi karşıtı ifadeler kullandı. Yerel basında ise güvenlik güçlerinin eski Mısır Halk Konseyi Başkanı’nın oğlu Ziya Saad el-Ketatini’ni gözaltına aldığı kaydedildi.

Mısır’ın büyük şehirlerindeki eylemler

Kahire, İskenderiye, Şarkiyye, Dumyat ve Suveyş’te Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında oynanan süper kupa maçının ardından eylemler yapıldı. Görgü şahitlerine göre, 300 civarında eylemci 25 Ocak Mısır devriminin simgesi haline gelen başşehir Kahire’deki Tahrir Meydanı’na kısa bir süreliğine girerek yönetim aleyhinde slogan attı.

Polisin müdahalesinin ardından Tahrir Meydanı’na çıkan caddelere dağılan eylemciler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Bazı caddelerde güvenlik güçleri göz yaşartıcı bomba kullandı ve bazı eylemcileri gözaltına aldı.  Eylemcilerin 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetiminin devrildiği 25 Ocak Devrimi esnasında kullandığı defol anlamına gelen “İrhal” şeklinde sloganlar attığı duyuldu. Sosyal medya üzerinden “Tahrir Meydanı” adında bir hashtag açıldı. Söz konusu hashtagın kısa sürede Mısır genelinde birinci sıraya yükseldiği belirtildi.

Mısır'da son durum?

AA

Etiketler: Sisi, öfke, Mısır
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