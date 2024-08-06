Delta Hava Yolları, New York-Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı

Delta Hava Yolları, New York-Tel Aviv uçuşlarını "bölgede devam eden çatışmalar" nedeniyle ağustos sonuna kadar askıya alacağını duyurdu.

Delta Hava Yolları, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Tel Aviv uçuşlarında değişikliğe gideceğini aktardı. Hava yolu şirketi, "bölgede devam eden çatışmalar" nedeniyle 31 Ağustos'a kadar New York-Tel Aviv uçuşlarını askıya aldığını ve yeni bilet satışını durdurduğunu açıkladı. Orta Doğu'da yaşanan gerginlik nedeniyle 15 uluslararası hava yolu şirketi, Tel Aviv uçuşlarını süreli ya da süresiz durdurmuştu. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, çok sayıda hava yolu şirketinin Tel Aviv seferlerini durdurması sebebiyle yaklaşık 150 bin İsraillinin ülke dışında mahsur kaldığını iddia etmişti. AA

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