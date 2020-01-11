Demokratlar Trump'a yönelik azil maddelerini Senato'ya yolluyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump hakkındaki azil maddelerinin Senato’ya gönderilmesini onayladı.

Bundan sonraki süreçte Trump’ın yargılanması Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da yapılacak. euronews’ten Hüseyin Koyuncu’nun haberine göre, meclis grubuna gönderdiği mektupta Pelosi, Yargı Komitesi Başkanına "gelecek günlerde senatoda savcı rolünü üstelenecek Demokrat senatörlerin seçimi yapılacağı bilgisi ilettiğini" bildirdi. Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik "görevi kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamış ancak dava dosyası yargılamanın yapılacağı Senato'ya gönderilmemişti.

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