Dinî Özgürlükler Elçisi ilk kez bir Müslüman

ABD’de Reşad Hüseyin, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Elçisi olarak atanan ilk Müslüman oldu.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından 30 Temmuz’da “ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Elçisi” olarak önerilen Hüseyin’in adaylığı, Senato Genel Kurulu’nda oylandı. Adaylığı 5’e karşı 85 oyla onaylanan Hüseyin, bu göreve getirilen ilk Müslüman oldu. Hüseyin’in atamasının, ABD’nin Çin’e Uygur Türklerine yönelik muamelesi sebebiyle “maksimum baskı” politikası izlediği günlere denk gelmesi de dikkatlerden kaçmadı. Hint kökenli Müslüman bir ailenin çocuğu olarak ABD’nin Wyoming eyaletinde dünyaya gelen Hüseyin, siyaset bilimleri, Arapça ve İslâmî Bilimler alanlarında eğitim aldı ve Yale Üniversitesinden “profesör” unvanı kazandı. AA

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