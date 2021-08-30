DSÖ Afganistan'a tıbbi malzeme taşıyan uçak gönderdi

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) ait ilaç ve tıbbi malzemeleri taşıyan bir uçak pazartesi günü Afganistan'a indi.

DSÖ, Taliban'ın ülkeyi kontrol altına almasının ardından hava köprüsü kurmayı başardıklarını ve ilk yardım malzemelerinin gönderildiğini duyurdu. DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesel Direktörü Ahmed Al Mandhari günler süren aralıksız çalışmanın sonucu Afganistan'daki sağlık birimlerinin ihtiyacının kısmen de olsa karşılamayı başardıklarını belirtti. DSÖ Cuma günü Afganistan'daki tıbbi ürünlerin günler içerisinde tükeneceği uyarısında bulunmuş ve Pakistanlı yetkililerin desteği ile kuzeydeki Mezar-ı Şerif şehrine hava köprüsü kurmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Ulaştırılan 12,5 tonluk malzemenin arasında 200 bin kişinin temel sağlık müdahalesini, 3 bin 500 ameliyatı ve 6 bin 500 travma hastasının ihtiyacının karşılayacak tıbbi ürünler bulunuyor. Malzemeler Afganistan'ın 29 ilinde bulunan 40 sağlık birimine dağıtılacak. Pakistan hükümeti tarafından sağlanan uçak Dubai'den kalkarak Mezar-I Şerif havalimanına indi. Afganistan'daki acil ilaç ve sağlık malzemesi ihtiyacını karşılamak içi Pakistan Uluslararası Havayolları'nın iki sefer daha yapması planlanıyor. Euronews Türkçe

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