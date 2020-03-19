DSÖ'den Orta Doğu ülkelerine 'şeffaf davranın' çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Orta Doğu ülkelerine, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili bilgileri DSÖ ile daha fazla paylaşması konusunda uyarıda bulundu.

DSÖ Bölge Direktörü Ahmet el-Mandhari, Kahire’de video konferans aracılığıyla düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu ülkelerinin koronavirüs salgınıyla mücadelede daha şeffaf olmasını istedi. Ahmet el-Mandhari, “Biz bilgiye ulaşabilirsek, bu salgını durdurabiliriz.” dedi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki 21 ülkenin DSÖ sorumlusu olan Ahmet el-Mandhari, hangi ülkelerin şeffaf davranmadığına ise açıklık getirmedi. DSÖ temsilcisi, çoğunluğu İran olmak üzere sorumlu olduğu bölgede 18 binin üzerinde koronavirüs vakası tespit edildiğini hatırlatarak, yerel olarak virüsün yayıldığını gözlemlediklerini ifade etti. Ahmet el-Mandhari, “Bölge ülkeleri hükümetlerinin, salgınla mücadele için sağlık alanında daha güçlü bir taahhüde girmesini arzu ediyoruz, artık hareket geçmenin zamanı geldi.” dedi. Euronews Türkçe

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