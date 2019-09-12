"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

DSÖ'den uluslararası topluma Yemen çağrısı

12 Eylül 2019, Perşembe 16:42
Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'e sağlık alanında hizmet sunulması için taahhütlerin yerine getirilmesi çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), finansman sıkıntısının Yemen'de milyonlarca çocuğun hayatını tehdit ettiği uyarısında bulunarak, uluslararası topluma taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu.

DSÖ Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kurumda yaşanan mali sıkıntının insanların sağlık alanında hizmet almasını engellediği belirtildi.

Yemen'de hayat kurtarmak için verilen sözlerin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, finansman eksikliğinin milyonlarca Yemenli çocuğun hayatını tehdit ettiğine dikkat çekildi.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. 

AA

Etiketler: Yemen, iç savaş, DSÖ
Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Başörtüsünü yasaklayan Fransız okuluna kapatma uyarısı

    Yargıtay karar verdi: Cumhuriyet yazarları salıverilecek

    İdlib'e hava saldırısı: 1 çocuk öldü

    İBB'den fırtına uyarısı

    Dışişleri Bakanlığı 24 büyükelçinin atamasını yaptı

    Uluslararası Af Örgütü Uygur rektör için Çin devlet başkanına mektup yazdı

    DSÖ'den uluslararası topluma Yemen çağrısı

    Facebook'tan Netanyahu'ya mesaj engellemesi

    Kırmızı bültenle aranan şüpheli Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

    AB Rusya'ya uyguladığı yaptırımları 6 ay daha uzatıyor

    AYM'nin kararıyla belediyeler özel şirketlerden itfaiye hizmeti alamayacak

    İstanbul'da indirimli ulaşım kartlarının kapsamı genişletildi

    Barış Akademisyeni Chris Stephenson hakkında beraat kararı

    İthal cihazı yüzde 80 daha ucuz maliyetle ürettiler

    Merkez Bankası politika faizini 3.25 puan indirdi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu

    Murat Kurum: 1,5 milyon konutun dönüşümü 5 yıl içinde yapılacak

    Dünyanın en iyi 500 üniversitesi içinde Türkiye'den sadece iki üniversite var

    Netanyahu'dan Gazze'ye saldırı tehdidi

    Vatandaşların yüzde 84'ü Suriye politikasının değişmesini istiyor

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Tehdit dili” işe yaramadı…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbecilerin günah galerisi
    Genel

    Dünyanın en iyi 500 üniversitesi içinde Türkiye'den sadece iki üniversite var
    Süleyman KÖSMENE

    Haramın ve helâlin sınırları
    Abdil YILDIRIM

    Namazını kaza etmeden ya başına bir kaza gelirse?
    Ahmet BATTAL

    Cenneti alet eden siyaset
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Said Nursî’nin gözüyle Van..
    Faruk ÇAKIR

    Gerçeklerle yüzleştiniz mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.