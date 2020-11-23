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23 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

23 Kasım 2020, Pazartesi 12:00
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 393 bin 678 kişi öldü.

Vaka sayısı 58 milyon 986 bin 12'ye çıkarken, virüs saptanan 40 milyon 767 bin 451 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavileri devam eden 16 milyon 824 bin 883 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 12 milyon 588 bin 661 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 262 bin 696 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 140 bin 312), Brezilya (6 milyon 71 bin 401), Fransa (2 milyon 140 bin 208), Rusya (2 milyon 89 bin 239), İspanya (1 milyon 589 bin 219), İngiltere (1 milyon 512 bin 45), İtalya (1 milyon 408 bin 868), Arjantin (1 milyon 370 bin 366), Kolombiya (1 milyon 248 bin 417), Meksika (1 milyon 41 bin 875), Peru (949 bin 670), Almanya (932 bin 111), Polonya (861 bin 331), İran (845 bin 361), Güney Afrika (767 bin 679), Ukrayna (624 bin 744), Belçika (558 bin 779), Şili (540 bin 640) ve Irak (535 bin 321)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:​​​​​​​

"Brezilya (169 bin 197), Hindistan (133 bin 773), Meksika (101 bin 676), İngiltere (55 bin 24), İtalya (49 bin 823), Fransa (48 bin 732), İran (44 bin 802), İspanya (42 bin 619), Arjantin (37 bin 2), Rusya (36 bin 179), Peru (35 bin 595), Kolombiya (35 bin 287), Güney Afrika (20 bin 903), Endonezya (15 bin 884), Belçika (15 bin 618), Şili (15 bin 69), Almanya (14 bin 343), Polonya (13 bin 618), Ekvador (13 bin 201), Türkiye (12 bin 358), Irak (11 bin 958), Kanada (11 bin 455), Ukrayna (10 bin 951) ve Romanya (10 bin 47)."

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