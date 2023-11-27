Dünya kamuoyu Filistin için ayakta

İsrail’in, 7 Ekim’de Filistinlilere yönelik tam bir soykırıma dönüşen zulmü devam ederken, dünya kamuoyu yaptığı protesto gösterileri ile İsrail’in katliamlarına hayır diyor.

Filistin'e destek dünya çapında çığ gibi büyümeye devam ediyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da 14 Ekim’den bu yana Filistin ile dayanışma için her cumartesi sokaklara çıkan on binlerce kişi, 7. kez bir araya geldi.

Kentin simge mekanlarından Hyde Park önünde toplanan vatandaşlar, çatışmalara verilen insani aranın, kalıcı ateşkese dönmesi talebiyle parlamento binasına yürüdü. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurması, Filistinlilere uygulanan ayrımcı politikaların son bulması ve Filistinliler için adalet isteğini yinelerken, İngiltere hükümeti ve siyasetçilerinden, İsrail’e desteğini sona erdirmesini ve dünyada yapılan ateşkes çağrılarına katılmasını da istiyor.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşüne katılanlar da, İsrail’in saldırılarında Filistin’de öldürülenlere dikkati çekti. Gösteriye katılan Angela Ditzkis, İsrail’e tepki göstererek, “Neye inanırlarsa inansınlar insanların ölmelerini istemiyorum. İnsanların bu şekilde bombalanması ve kırılması doğru değil. Çok kötü görüntüler izledim. Bu olmamalı. Özellikle Almanya’da kimsenin bir şey söylememesini çok korkunç buluyorum. Bu yüzden buna katılıyorum.” dedi.

Binlerce çocuk öldürüldü

Avusturya’nın başkenti Viyana’da ise binlerce gösterici, 15 bine yakın Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının son bulması için kalıcı ateşkes talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra “Gazze’de soykırım son bulsun”, “İşgale hayır”, “Katil Netanyahu” yazılı pankartlar taşıdı. Soyadını paylaşmak istemeyen Avusturyalı gösterici Sebastian, Avusturya basınının Filistin’de yaşananları haberleştirmediğini belirterek, Filistin halkına destek amacıyla gösteriye katıldığını söyledi. Sebastian, “Gazze’de soykırım yapılıyor. Hastaneler, okullar bombalandı. Binlerce çocuk öldürüldü. Bu çok kötü ve ne yazık ki bizde kimse bu durumu ciddiye almıyor.” dedi. Kanada’nın başkenti Ottawa’daki Parlamento binası önünde toplanan binlerce kişi de Filistin’e destek gösterisi düzenledi. Parlamento binası önünde düzenlenen gösteriye katılanlar “kalıcı ateşkes” talebinde bulundu. Bunun, Kanada’da yapılan en geniş katılımlı Filistin’e destek gösterilerinden biri olduğu kaydedilen protestoda, Filistin’in bağımsızlığı için sloganlar atıldı. CBC’ye konuşan protestocu Filistinlilere yapılan “soykırımın” son bulması gerektiğini ifade etti.

Londra-Berlin-Viyana-Ankara /aa