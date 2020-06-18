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18 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

'Dünya nüfusunun yüzde 1'i zorla yerinden edildi'

18 Haziran 2020, Perşembe 15:10
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), dünyada geçen yıl zorla yerlerinden edilenlerin sayısının yaklaşık 80 milyona ulaştığını duyurdu.

Bu rakam istatistiklerin sistematik olarak kayıt altına alındığından bu yana ulaşılan en yüksek oran oldu.

BMMYK tarafından 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü öncesinde yayımlanan raporda iç savaş, çatışma ve baskı ve zulüm nedeniyle geçen yıl dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısının "görülmemiş" seviyeye ulaştığına dikkat çekildi.

2010 yılında dünyada zorla yerinden edilenlerin sayısının 41 milyon olduğu anımsatılan raporda ayrıca 2029’da yerlerinden edilen 79,5 milyon kişinin tüm insanlığın yüzde 1’ini oluşturduğu açıklandı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de "BMMYK daha önce bu kadar yüksek bir rakam görmedi şeklinde konuştu.

En fazla mülteci veren 5 ülke

Grandi aynı zamanda zorla yerinden edilen 79,5 milyon insanın yüzde 68'inin Myanmar, Afganistan, Suriye, Güney Sudan ve Venezuela’dan geldiğini açıkladı. Sadece Suriye’de 13 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Ayrıca, dünya mültecilerinin yüzde 77'sini Afganistan gibi 50'nci yılına giren uzun dönemli krizler oluşturuyor. Her 10 mülteciden 8'i ise gelişmekte olan ülkelerde bulunuyor.

Raporda Covid-19 salgını nedeniyle yerlerinden olan mültecilerin oranı ele alınmadı.

Fakat dünya mültecilerinin yaklaşık yüzde 85'ine ev sahipliği yapan yoksul ve orta gelirli ülkelerin, pandeminin sağlık üzerindeki en kötü etkilerinden göreceli olarak kurtulduğuna dikkat çekildi.

Türkiye en fazla mülteci konuk eden ülke

Rapora göre Türkiye yüzde 92'si Suriyeli olmak üzere toplam 3,9 milyon yerinden edilmiş insana ev sahipliği yaparak, bu alanda dünya sıralamasındaki birinciliğini 2019'da da sürdürdü.

Kolombiya, yaklaşık 1,8 milyon yerinden edilmiş Venezuelalıyı ağırlayarak Türkiye'nin ardından ikinci sıraya yerleşti.

Almanya ise yüzde 42'si Suriyeli mülteci ve sığınmacılar olmak üzere yaklaşık 1,5 milyon kişiyle üçüncü sırada yer alırken, bu ülkeyi Pakistan (1,4 milyon kişi) ve Uganda (1,4 milyon kişi) takip etti.

AA

Etiketler: dünya nüfusu
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