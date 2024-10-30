Dünya soykırıma seyirci

İsraİl ordusunun, Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda katledilenlerin sayısı son 48 saatte 96 artarak 43 bin 20’ye yükseldi. Son 48 saatte düzenlenen saldırılarda 96 kişi öldü, 277 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği “5 katliamda” 96 kişinin öldüğü, 277 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 20’ye, yaralı sayısının da 101 bin 110’a yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Güney Afrika, İsrail aleyhine delil dosyasını UAD’ye sundu



Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına ilişkin kanıtları mahkemeye sundu. Yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’de soykırım suçu işlediğine dair UAD’ye yaklaşık 5 bin sayfadan oluşan delil dosyasının sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, “(Dosya) İsrail hükümetinin Gazze’de yaşayan Filistinlilerin yok edilmesini teşvik ederek, çeşitli yıkıcı silahlarla onları fiziksel olarak öldürerek, insani yardıma erişimlerini engelleyerek, onları fiziksel olarak yok etmeyi amaçlayan yaşam koşullarını yaratarak ve UAD’nin çeşitli geçici tedbir kararlarını görmezden gelerek yahut hiçe sayarak, açlığı bir savaş silahı olarak kullanarak, toplu ölümler ve zorla yerinden etmeler yoluyla Gazze’yi nüfustan arındırma amaçlarına ulaşmak için izledikleri yolu gösteren kanıtları içeriyor.” ifadeleri kullanıldı.

Mahkeme kuralları gereği kanıt dosyasının kamuoyuyla paylaşılamadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Kanıtlar, İsrail’in eylemlerinin altında, soykırım yapma yönünde özel bir niyetin yattığını, İsrail’in, soykırımı ve soykırım kışkırtmalarını engelleyemediğini, kışkırtanları ve soykırımı gerçekleştirenleri cezalandırmadığını gösterecektir.”

