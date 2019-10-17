Dünyada 1,3 milyar yoksul yaşıyor

Dünya nüfusunun yüzde 23’üne denk gelen 1,3 milyar insan yoksulluk içinde yaşıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, dünyada 1,3 milyar yoksul insan bulunuyor. Dünyadaki yoksul nüfusun yarısının 18 yaş altı, üçte birinin ise 10 yaş altı kişilerden oluşması ise dikkat çekiyor.

En yoksul ülke, Liberya

BM, “17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü” kapsamında düzenlenen çeşitli faaliyetlerle, uluslar arası kamuoyunun bu konudaki farkındalığını arttırmak için çaba sarf ediyor. Dünyadaki yoksulluğun azalma hızında son yıllarda yavaşlama gözlenirken, savaşların ve kıtlık gibi krizlerin yaşandığı Afrika ülkeleri yoksullukta başı çekiyor. En yoksul ülkeler sıralamasında birinci sırada yer alan Liberya’da, kişi başına yıllık 710 dolar gelir düşüyor. Bu ülkeyi sırasıyla Orta Afrika Cumhuriyeti (730 dolar), Burundi (770 dolar), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (870 dolar), Nijer (990 dolar), Malavi (bin 180 dolar), Mozambik (bin 200 dolar), Sierra Leone (bin 480 dolar), Madagaskar (bin 510 dolar) ve Komorlar (bin 570 dolar) takip ediyor.

Yoksulluk oranı yüzde 10’a indi

Yoksulluğu 2030 yılına kadar tamamen sona erdirme hedefiyle çalışmalar yapan Dünya Bankası’nın geçen yıl yayımladığı “Küresel Yoksulluğu Bitirmek” başlıklı raporuna göre, küresel aşırı yoksulluk oranı 2015 yılında yüzde 11’den yüzde 10’a indi. Diğer yandan yetersiz beslenen kişi sayısının yükselişte olduğu dünya genelinde 820 milyondan fazla kişi, yani 9 kişiden biri, açlıkla mücadele ediyor. Dünya Bankası verilerine göre, 25 yıldan az bir süre içinde 1,1 milyar kişi “yoksulluktan kurtuldu.” 1990 - 2015 yılları arasında, uluslar arası yoksulluk sınırı (günlük geliri 1,90 doların altında) yaşayan insanların sayısı 1,9 milyardan 735 milyona geriledi. Yani bu ölçüye göre, dünyadaki toplam nüfusun yüzde 36’sına denk düşen yoksul oranı yüzde 10’a indi.