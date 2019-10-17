"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Dünyada 1,3 milyar yoksul yaşıyor

17 Ekim 2019, Perşembe 23:35
Dünya nüfusunun yüzde 23’üne denk gelen 1,3 milyar insan yoksulluk içinde yaşıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, dünyada 1,3 milyar yoksul insan bulunuyor. Dünyadaki yoksul nüfusun yarısının 18 yaş altı, üçte birinin ise 10 yaş altı kişilerden oluşması ise dikkat çekiyor.

En yoksul ülke, Liberya

BM, “17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü” kapsamında düzenlenen çeşitli faaliyetlerle, uluslar arası kamuoyunun bu konudaki farkındalığını arttırmak için çaba sarf ediyor. Dünyadaki yoksulluğun azalma hızında son yıllarda yavaşlama gözlenirken, savaşların ve kıtlık gibi krizlerin yaşandığı Afrika ülkeleri yoksullukta başı çekiyor. En yoksul ülkeler sıralamasında birinci sırada yer alan Liberya’da, kişi başına yıllık 710 dolar gelir düşüyor. Bu ülkeyi sırasıyla Orta Afrika Cumhuriyeti (730 dolar), Burundi (770 dolar), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (870 dolar), Nijer (990 dolar), Malavi (bin 180 dolar), Mozambik (bin 200 dolar), Sierra Leone (bin 480 dolar), Madagaskar (bin 510 dolar) ve Komorlar (bin 570 dolar) takip ediyor.

Yoksulluk oranı yüzde 10’a indi

Yoksulluğu 2030 yılına kadar tamamen sona erdirme hedefiyle çalışmalar yapan Dünya Bankası’nın geçen yıl yayımladığı “Küresel Yoksulluğu Bitirmek” başlıklı raporuna göre, küresel aşırı yoksulluk oranı 2015 yılında yüzde 11’den yüzde 10’a indi. Diğer yandan yetersiz beslenen kişi sayısının yükselişte olduğu dünya genelinde 820 milyondan fazla kişi, yani 9 kişiden biri, açlıkla mücadele ediyor. Dünya Bankası verilerine göre, 25 yıldan az bir süre içinde 1,1 milyar kişi “yoksulluktan kurtuldu.” 1990 - 2015 yılları arasında, uluslar arası yoksulluk sınırı (günlük geliri 1,90 doların altında) yaşayan insanların sayısı 1,9 milyardan 735 milyona geriledi. Yani bu ölçüye göre, dünyadaki toplam nüfusun yüzde 36’sına denk düşen yoksul oranı yüzde 10’a indi.

AA

Etiketler: yoksulluk
Okunma Sayısı: 112
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asıl güvenlik riski sorumsuz yayınlarda

    Fuat Oktay’a BOP sorusu

    Ambargo yoksa basın kartları neden bekletiliyor?

    OHAL mağdurlarının hakları iade edilsin

    TÜDEF: Açlık ve yoksulluk artıyor

    Mektup hakkında resmi açıklama yapılsın

    Dünyada 1,3 milyar yoksul yaşıyor

    Macron’a başörtüsü mektubu

    Çavuşoğlu: Bu bir ateşkes değil, sadece harekata ara veriyoruz

    Türkiye-ABD anlaşmasının detayları açıklandı

    Trump, Erdoğan'a teşekkür etti

    Anlaşma sağlandı: YPG çekilecek

    AP Başkanı: Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri askıya alınsın

    İmamoğlu'na 700 milyon lira borçlanma yetkisi verildi

    İstanbul'da toplu taşıma 29 Ekim'de ücretsiz olacak

    'Volkswagen yatırımı iptal edilmedi'

    TÜSİAD'dan ABD ve AB'ye 'Barış Pınarı' mektubu

    'Yaptırım söylemleri NATO ruhuyla bağdaşmıyor'

    AB ve İngiltere'den Brexit ile ilgili yeni anlaşma

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’de 30 Ekim süreci
    Genel

    OHAL mağdurlarının hakları iade edilsin
    Cevher İLHAN

    Ankara yeni oldubittilerle karşı karşıya
    Genel

    Fuat Oktay’a BOP sorusu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Biatımızı yenileyen bir kelime: Salâvat
    Faruk ÇAKIR

    Rüzgâr meselesi, memleket meselesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Lozan’ın kardeşi Uşi Antlaşması
    Genel

    Asıl güvenlik riski sorumsuz yayınlarda
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.