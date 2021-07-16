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16 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Endonezya'da ,birçok tekne alabora oldu: 9 ölü

16 Temmuz 2021, Cuma 14:46
Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki Batı Kalimantan eyaleti açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle birçok teknenin alabora olması sonucu en az 9 kişi öldü.

Fırtınanın 14 Temmuz'da Batı Kalimantan eyaleti açıklarında etkili olduğunu belirten Arama ve Kurtarma Ofisi, fırtınada 14 balıkçı teknesinin alabora olduğunu ve bu teknelerde 136 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Görevlilerin şimdiye kadar 80 balıkçıyı kurtardığı, 9 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

47 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Alabora olan teknelerden 6'sının limana çekildiği açıklandı.

AA

Etiketler: Endonezya, tekne, alabora
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