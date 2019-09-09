Endonezya'da okullar orman yangınları nedeniyle kapandı

Jambi eyaletinde orman yangınlarının yol açtığı hava kirliliği nedeniyle okullar kapatılırken, halka maske takılması uyarısı yapıldı.

Endonezya'nın Jambi eyaletinde, orman ve çalılık alandaki yangınların hava kalitesini düşürmesinden dolayı okullar kapandı. Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre, Jambi eyaletinde geçen aydan bu yana süren orman ve çalılık alandaki yangınlardan yayılan dumanın sağlığı tehdit etmesi üzerine eğitime geçici süreyle ara verildi. Bölgedeki yetkililer, dün yapılan incelemelerde havadaki zararlı parçacık miktarını ölçen PM 2,5 oranın 500'ü geçmesi üzerine belli yerlerde okulların kapatılması kararı aldıklarını açıkladı. Yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor Halktan, uzun süreli açık hava aktivitelerini sınırlandırması çağrısı yapan yetkililer, dışarı çıkacaklara koruyucu maske takılması uyarısında bulundu. Açe, Kalimantan, Doğu Nusa Tenggara ve Riau gibi ülkenin çeşitli bölgelerinde de çıkan ve uzun süredir devam eden yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. AA

Okunma Sayısı: 157

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.