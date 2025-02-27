Endonezya'dan Filistin'e 200 milyon dolarlık insani yardım kampanyası

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, Endonezya Ulema Konseyi (MUI) ve Ulusal Zekat Ajansı (Baznas) işbirliğiyle Filistin için 200 milyon dolarlık insani yardım malzemesi toplanması için kampanya başlattı.

Antara News'ün haberine göre Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Anis Matta, kampanyanın duyurulması amacıyla düzenlenen etkinlikte, açıklamalarda bulundu.

Matta, söz konusu kampanya sonucunda yaklaşık 200 milyon doların Filistin'e bağışlanacağını kaydetti.

Yardım kampanyasına çok sayıda yardım kuruluşunun dahil olduğu vurgulayan Matta, bu kampanyanın üç ana hedef çerçevesinde Filistin'e yardım dağıtımı için üç aydır sürdürülen diyalogların bir sonucu olduğunu belirtti.

Matta, bu kapsamda, ateşkes döneminde acil yardım programı ve sonrasında Gazze'nin yeniden inşası programının yanı sıra Endonezya'nın bölgedeki varlığını temsilen sembolik bir yapının inşa edilmesinin, üç ana hedef arasında olduğunu ifade etti.

200 milyon dolarlık insani yardım toplama hedefine ulaşma konusunda umutlu olduğunu belirten Matta, sivil toplum kuruluşlarının da bu meblağa yakın bağışı şimdiden topladığını kaydetti.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, yardım toplama sürecinin ne kadar süreceğiyle ilgili bir detay vermezken kampanyanın ramazan ayında başlayacağı ifade edildi.