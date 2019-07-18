Endonezya İsrail'e boykot çağrısında bulundu

Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Fachir, "İsrail'in ihlallerini durdurma çabaları kalıcı ve doğrudan ekonomik etkiye sahip olmalı." dedi.

Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdurrahman Mohammad Fachir, Kudüs’teki ihlallerinden ötürü İsrail’i güçlü bir şekilde kınayarak, bu ülkenin ürünlerine boykot çağrısında bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplantısına katılan Fachir, burada yaptığı konuşmada, İsrail’in eylemlerinin gelecekte iki devletli çözüm olasılığını baltaladığını söyleyerek, ihlallere karşı boykot çağrısı yaptı. İİT ülkelerinin Kudüs’ün yasal statüsünü uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürmesinin önemli olduğunu vurgulayan Fachir, üye devletlerin İsrail’in ihlallerine karşı baskı yapması gerektiğini dile getirdi. Endonezya’nın hali hazırda UNESCO’nun İcra Kurulu üyesi olduğunu hatırlatan Fachir, ülkesinin İİT’ye üye tüm devletleri, "UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kudüs şehrinin statüsünü sürdürmeye ve korumaya çağırdığını" ifade etti. AA

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