Esad , İdlib'de yine sivilleri vurdu: 7 ölü

Esed rejiminin hava saldırılarında 3'ü saldırı mahaline ulaşmaya çalışan ambulans görevlisi toplam 7 sivil öldü.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 7 sivil öldü. Esed rejimi ve Rusya, sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki Maaratinuman ilçesi, El Mastume, Hiş, Marrethırme ve El Habit köyleri ile Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ilçesi, Arbain beldesi, Cubbeyn ve Tel Meleh köylerine hava saldırıları gerçekleştirdi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Hiş köyündeki saldırı mahaline ulaşmaya çalıştıkları sırada rejimin İdlib'in Marrettinnuman ilçesi civarında hedef aldığı bir ambulans aracındaki 3 görevli öldü. Ayrıca hava saldırılarında Hiş köyünde 3, Mastume köyünde de 1 sivil öldü. Saldırıların devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. AA

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