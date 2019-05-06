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Esed Rejimi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırdı; 4 sivil öldü

06 Mayıs 2019, Pazartesi 21:23
Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlenen hava ve kara saldırılarında 4 sivil vefat etti.

Esed rejimi ve destekçileri, öğle saatlerinden bu yana Hama'nın kuzey ve batı kırsalında Morik, Latamine, Kefer Zita ve Kifrenbude ilçeleri, Madik Kalesi beldesi, Zeyzun, Şehrenaz, El Ziyara, El İnkavi, El Havvaş, Tel Es Sahır ve El Zekat köylerine, İdlib'in güneydoğu ve güneybatısında Kifrenbil ilçesi, El Habit, Has, El Knidde, Ureynibe, Şinan ve köylerine yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, öğle saatlerinde bu yana düzenlenen hava saldırılarında İdlib'e bağlı Serakib ilçesinde bir, Ureynib'de bir ve Baarbo'da 2 olmak üzere toplam 4 sivil vefat etti.

Sivil savunma ekipleri yoğun bombardıman altında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Saldırılar sonrası bölgelerde yaşayan siviller göç etmeyi sürdürüyor. Çok sayıda sivil, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme, Deyr Hassan Kah ve Kefer Lusin'deki kamplarına sığınıyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere son 4 günde düzenlenen saldırılarda en az 63 sivil vefat etti.

Suriye İnsan Hakları Ağının nisan ayı raporunda, Esed rejiminin saldırılarında 127 sivilin, Rusya'nın hava saldırılarında ise 13 sivilin öldüğü belirtilmişti.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında, söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana Anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. 

AA

Etiketler: Esed Rejimi, saldırı, Suriye
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