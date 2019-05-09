Esed ve destekçileri 400 bin sivili yerinden etti

Suriye'deki Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib mutabakatını ihlal ederek düzenledikleri saldırılar neticesinde bölgeden 396 bin 480 sivil göç etmek zorunda kaldı.

Yerel sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, yaptığı açıklamada, "Esed rejimi ve destekçileri, saldırılarıyla 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nden 17 Eylül 2018'den itibaren 396 bin 480 sivil zorla göç ettirdi." dedi.

Esed rejimi ve destekçilerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib, Hama kırsalı ve Halep kırsalında toplam 89 sivil yerleşime hava ve kara saldırıları gerçekleştirdiğini ifade eden Hallac, bunlardan 49'unun varil bombasıyla hedef alındığını belirtti.

Saldırıların bu kadar geniş alana yayılmasıyla göç hareketinin arttığını dile getiren Hallac, İdlib'in güneyi, güneydoğusu ile Hama ilinin batı ve kuzey kırsalından sivillerin evlerini terk etmek zorunda kaldığını aktardı.

Hallac, "Hama'nın kuzey ve kuzeybatısındaki Latamine, Morik, Kefrenbude, Kefer Zita ilçeleri ile Madik kalesi bölgesi, Haviz, Havice, Kirkat, Zeyzun, Şehrenaz, El Ziyara, El İnkavi, El Havvaş, Tel Es Sahır ve El Zekat köyleri ile İdlib güneyi ve güneydoğusunda Han Şeyhun, Serakib, Marratinuman, Kefrenbil ilçesi ile El Habit, Has, El Knidde, Ureynibe, Şinan, Kansadra, Tüh, Temaniya, Cercenaz, Binin, Şinan gibi birçok bölgeden yoğun olarak göç oldu." şeklinde konuştu.

Hallac, evlerini terk eden sivillerin büyük bölümünün Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin bölgelerindeki kamplar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki ateşkes gözlem noktaları çevresine, Halep'in batı kırsalına ve Türkiye'nin teröristlerden temizlendiği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine göç ettiğini kaydetti.

Rejim güçleri 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne geniş çaplı saldırılara devam ediyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmında başlattıkları operasyonda İdlib mutabakatını ihlal ederek toprak ele geçirmeye devam ediyor.

Esed rejimi askerleri ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmındaki Kefrenbude ilçesine ve Taş Tepesi bölgesine dün başlattığı operasyonla söz konusu iki bölgeyi gece saatlerine kadar süren şiddetli çatışmalar sonrasında ele geçirdi.