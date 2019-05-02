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2 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Eski CIA çalışanından dikkat çeken itiraf

02 Mayıs 2019, Perşembe 16:32
ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) eski bir çalışanı, Çin ile bu ülkeye ABD'ye ait ulusal savunma bilgilerini aktarmak üzere anlaşma yaptığına ilişkin suçlamaları kabul etti.

CIA'den 2007'de ayrılan ve geçen yıl ABD'de gözaltına alınan Jerry Chun Shing Lee, çıkarıldığı mahkemede, Çinli istihbarat yetkilileri ile para karşılığında "gizli" kategorisindeki bilgileri sağlamak konusunda iş birliği yaptığını itiraf etti.

Çin için casusluk yapmakla suçlanan Lee, Virginia eyaletine bağlı Alexandria şehrindeki Bölge Mahkemesinde, "Gizli bilgileri toplamak ve göndermek konusunda Çin ile gizlice anlaştım." dedi.

Diğer yandan Lee'nin, Çin’e herhangi bir istihbarat sağlama konusunda başarılı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Washington Post'un haberine göre, ABD hükümetinin avukatlarından G. Zachary Terwilliger, yaptığı açıklamada, "Lee ülkesini sattı, yabancı bir hükümetin casusu olmak için anlaşma yaptı ve ardından defalarca müfettişlere yalan söyledi." dedi.

1994-2007 yıllarında CIA'ye hizmet eden 54 yaşındaki Jerry Chun Shing Lee, 2018 başında, teşkilatın varlıklarının ve çalışanların numaralarıyla isimlerinin yazılı olduğu gizli belgeleri yasa dışı alıkoymaktan gözaltına alınmıştı.

CIA'de vaka istihbarat görevlisi olan Lee'nin, çeşitli denizaşırı bürolarda çalıştığı, teşkilatın varlıklarının takibi ve gizli materyalin idaresi gibi konularda eğitim gördüğü ifade edilmişti.

Mahkeme belgelerinde, 2012 yılında ailesiyle Hong Kong'dan ABD'ye seyahat eden Lee'nin bagajı ve otel odasının Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından arandığı ve aramada, gizli CIA çalışanlarının ve tesislerinin isimlerini ve numaralarını içeren iki küçük kitap ele geçirildiği bildirilmişti.

New York Times'ın haberine göre, Lee’nin Çinli istihbaratçılarla irtibatı, CIA'in Çin'deki iletişim ağının çöktüğü ifade edilen 2010 yılında başladı.

Çin'de 30 CIA muhbirinin infaz edildiği iddiası

ABD menşeli dış politika dergisi Foreign Policy'de geçen yıl ağustos ayında yer alan haberde, bazıları eski bazıları da halihazırda görevde olduğu ifade edilen 5 CIA yetkilisinin açıklamalarına yer verilmişti.

Buna göre, CIA'in Çin'de 2010 yılına kadar sorunsuz çalışan muhbir ağının çöktüğü bildirilmişti.

Dergiye konuşan kaynaklar, geçen yıl New York Times gazetesinin Çin'de 2010-2012 yıllarında tespit edilen CIA'ye çalışan 12 kişinin infaz edilmesi haberinde sayının eksik olduğunu savunarak 30 kişinin öldürüldüğünü iddia etmişti.

CIA'in Çin'de özel iletişim sistemi kullandığını ve 2010 yılının sonlarına doğru sistemin bozulmaya başlamasıyla Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten kaynaklar, bunun en büyük nedeni CIA içine sızmış Çin'e bilgi taşıyan bir köstebeğin bulunması olarak göstermişti.

Öte yandan, bu köstebeğin eski CIA çalışanı Jerry Chun Shing Lee olduğu iddia edilmiş ve ABD'nin Lee hakkında açtığı davada, Çin hükümetinin Lee'ye yüz binlerce dolar ödediği ileri sürülmüştü.

AA

Etiketler: çin, abd, casusluk, muhbir
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