Eurostat: 2018'de AB ülkelerinde karbondioksit salınımı düştü

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat 28 Avrupa Birliği ülkesinde yaptığı araştırma 2018 yılında fosil yakıtlardan kaynaklanan karbondioksit emisyonunun bir önceki yıla kıyasla düştüğünü ortaya koydu

Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 2,5 oranında emisyonlarını azalttı ancak Polonya ve Slovakya'nın yeterli çaba göstermemesi elde edilen sonuçları büyük ölçüde olumsuz etkiledi. Araştırmada fosil yakıt ve sanayiden kaynaklanan karbondioksit salınımının 20 Avrupa Birliği ülkesinde azaldığı tespit edildi. En iyi sonuçlar Portekiz (%-9), Bulgaristan (%-8,1) ve Almanya'da (%-5,4) gözlemlendi. Eurostat, Polonya (%+3,5), Slovakya (%2,4), Finlandiya (%+1,9), Letonya (%8,5), Estonya (%4,5), Litvanya (%+0,6), Malta (%+6,7) ve Lüksemburg'un (%+3,7) bu konuda hala yeterince çaba göstermediğinin altını çizdi. Yapılan açıklamaya göre Almanya yüzde 22 düzeyinde karbiondioksit üretiyor, Polonya'da ise bu oran yüzde 10'nda bulunuyor. AB karbondioksit salınımını 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmayı planlıyor. Karbiondioksit salınımı AB'nin oluşturduğu sera gazı emisyonlarının yüzde 80'ini oluşturuyor.

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