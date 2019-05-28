Everest'te ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Bu yılki Everest Dağı tırmanış sezonunda 11 kişinin öldüğü bildirildi.

CNN'de yer alan habere göre, dün 62 yaşındaki Amerikalı avukat Christopher John Kulish, Everest'in zirvesinden inerken öldü. Kulish'in Everest'in tepesinden inişe geçtiği sırada aniden rahatsızlanarak öldüğü bildirildi. Kulish'in ölümüyle Everest'te bu yılın tırmanış sezonunda ölenlerin sayısı 11'e çıktı. Nepal Dağcılık Derneği Genel Sekreteri Kul Bahadur Gurung, yaptığı açıklamada Everest'te olması gerektiğinden daha fazla dağcı bulunduğunu belirtti. Yetkililer, zorlu hava koşulları, tecrübe eksikliği ve artan sayıdaki ticari gezilerin ölüm riskini artırdığını ifade etti. Everest'in 7 bin 900 metreyi geçen yüksek kesimleri "ölüm alanı" olarak tabir edilirken, zirveye tırmanmak isteyen dağcıların sayısının artmasının yol açtığı kalabalığın ölüm riskini artırdığı belirtiliyor. Everest'in zirvesinde 1922'den beri 200'den fazla dağcı öldü. Ölenlerin büyük çoğunluğunun cesetlerinin buzun ya da karın altında kaldığına inanılıyor. AA

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